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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunlu hayvan yetiştiricilerinin kayıpları karşılandı

İHA

Giresunlu hayvan yetiştiricilerinin kayıpları karşılandı

Giresun’da 2020 yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerlerden etkilenen yetiştiricilere toplam 8 baş kültür ırkı damızlık gebe düve, 30 baş karakaya ırkı damızlık dişi koyun ve 784 adet kafkas ırkı arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde başta Ağustos ayında yaşanan sel afeti olamk üzere 2020 yılı içerisinde yaşanan doğal afetler nedeniyle yaşanan hayvan kayıplarını tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu toplamda 17 baş sığır ve 30 baş koyun ile bin adet arılı kovanın telef olduğunu tespit etti.
Yetiştiricilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için canlı hayvan kayıplarının ORKÖY projesinden tanzim edilemeyen bölümünü karşılamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından “Giresun İlinde Hayvan Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi” hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunuldu. Bakanlık tarafından onaylanan projenin finanse edilmesiyle birlikte 6 büyük baş hayvan yetiştiricisine 8 baş kültür ırkı damızlık gebe düve, 1 küçük baş hayvan yetiştiricisine 30 baş karakaya ırkı demızlık dişi koyun ve 44 arı yetiştiricisine ise 784 adet kafkas ırkı arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.
Proje kapsamında temin edilen hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 6’şar aylık dönemler halinde 3 yıl süreyle takip edilecek olup, bu süre içerisinde proje kapsamında dağıtılan hayvanların satılamayacağı belirtildi. Bu projeyle birlikte, il genelinde yaşanan doğal afetler nedeniyle meydana gelen hayvan kayıpların tamamı karşılanmış oldu.

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