Nihatbey Caddesi modern bir görünüme kavuşacak

Giresun Belediyesi, şehrin önemli mahallelerinden olan Gedikkaya’da Nihatbey Caddesi’nde devam eden kanalizasyon hattı, içme suyu ile yağmur suyu şebekesi ve asfalt serme çalışmaları ile caddeyi modern bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.

Gedikkaya Mahallesi Nihatbey Caddesi’nde ilk olarak kanalizasyon hattı, içme suyu ve yağmur suyu şebekesi çalışmalarında, 3 bin 200 metre 300’lük, bin 800 metre 160’lık, bin 200 metre 250’lik polietilen borularla içme suyu şebekesi, 90 ve 100 metre olmak üzere 300’lük borularla kanalizasyon hattı çalışması, 700 ve 1000 metre olmak üzere 600’lük borularla yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirildi.

Nihatbey Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, caddenin kısa bir süre içerisinde modern ve prestijli hale geleceğini ifade ederek “Nihatbey Caddemizde altyapı çalışmalarında sona yaklaşılırken, bir yandan asfalt serimi ile alakalı da çalışmalar yürütüyor. Ekiplerimiz şuan asfalt kazıma işlemlerini de bitirmek üzere. Çok yakın tarihte şehrimizin en prestijli yerlerinden biri olacak Gedikkaya Mahallemiz Nihatbey Caddemizde yolun her iki yönünde herkesin beğenisini kazanacak ışıklandırma çalışması da yapacağız. Güzel mahallemizin değerli sakinleri rahat olsunlar. Nihatbey caddemizde kalıcı çözümler üretiyoruz. Belki bir müddet onları yaptığımız çalışmalardan dolayı rahatsız ettik ancak çok yakın sürede bu caddemiz bambaşka bir görünüme kavuşacak” şeklinde konuştu.

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