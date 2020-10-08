Su kanalına düşen inek kurtarıldı

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Giresun'da su kanalına düşen inek, itfaiye ve AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Giresun’un merkez ilçesine bağlı Duroğlu beldesi Pınarçukuru köyünde akşam saatlerinde ineği su kanalına düşen köylü durumu itfaiyeye bildirdi. Giresun İtfaiyesi’ne bağlı ekipler ile AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu su kanalına düşen inek, bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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