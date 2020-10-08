Giresun Üniversitesi hem başarıda hem de tercihte yükseliyor Başarı sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan 95 üniversiteden, 60’ını geride bırakan Giresun Üniversitesi’nde tercih sıralamasında da artış yaşandı

Devlet üniversiteleri arasında henüz yeni sayılmasına rağmen, Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması’nda (URAP) her geçen yıl yükselen Giresun Üniversitesi’ne öğrenci tercihlerinde de artış yaşanıyor. 20192020 Akademik yılda 5 bin 776 öğrenci mezun veren Giresun Üniversitesi'ni, 20202021 Akademik yılda ise 7 bin 40 öğrenci kayıt yaptırdı.

Giresun Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 YKS ile 20202021 akademik yılında Giresun Üniversitesi’nin 97 önlisans programına 4 bin 447, 42 lisans programına ise 2 bin 306 öğrenci olmak üzere toplam öğrenci sayısı 6 bin 753 olarak kesinleşti. Bu sayının üzerine, diğer üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrenciler ile yabancı uyruklu olarak yeni kayıt yaptıran öğrenciler eklendiğinde 20202021 öğretim yılında 7 bin 45 yeni kayıt yapılmıştır. Üniversitemizin önlisans programlarında doluluk oranı yüzde 97, lisans programında ise yüzde 94,3 olarak gerçekleşmiştir” denildi.



Kendisiyle kurulan 95 üniversiteden 60’ını geride bıraktı

Giresun Üniversitesi’nin her geçen yıl başarı performansının yükseldiğine de dikkat çekilen açıklamada, “Giresun Üniversitesi 2019 yılı devlet üniversiteleri uluslararası indeksli genel yayın sıralamasında öğretim üyesi başına düşen yayın ortalaması ile 33. sırada yer almaktadır. Üniversitemiz son yayınlanan URAP 20202021 Türkiye sıralamasına göre Türkiye genelinde eğitim öğretime devam eden 166 üniversite içerisinde geçen yıla göre üç basamak yükselmiş ve 95’inci sırada yer almıştır. Ayrıca Üniversitemiz 110 devlet üniversitesi içerisinde 80’inci sırada yer almaktadır. Giresun Üniversitesi 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içerisinde 95 üniversite içerisinde 35’inci sırada yer almaktadır. Bu sıralama belirlenirken üniversitelerin makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, makalelerin aldığı atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ve doktora öğrencisi oranları baz alınmaktadır. Üniversitemiz bu kıstasların tamamına yakınında bir önceki yıla göre ciddi bir artış göstermiştir. Ayrıca üniversitemiz YÖK’ün düzenlediği 'Üniversitelerimizde Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Öğretim Uygulamaları' anketi sonuçlarına göre ön lisans programlarında, uzaktan öğretim programına alınan ders sayısı ile yapılan canlı ders sayıları bakımından Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında ilk onda yer almaktadır” bilgisi verildi.



17 yeni programa, 680 kontenjan belirlendi

Giresun Üniversitesi’nin 20202021 Akademik yılında 17 yeni programa 680 yeni kontenjan açıldığı da belirtilen açıklamada, “Üniversitemizde 20202021 Akademik yılında 17 yeni program öğrenci kabulüne başlamıştır. Bu programlarda toplamda 680 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Kayıt dönemi devam ettiği için kesin bir sayı verilememekle birlikte bu kontenjanların büyük çoğunluğu dolmuştur. Bununla birlikte 20202021 Akademik yılında boş kalan toplam kontenjan sayımız 711 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, ek yerleştirme kayıt işlemleri 09 Ekim 2020 Cuma gününe kadar devam ettiğinden, bu sayının biraz daha azalacağı düşünülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.