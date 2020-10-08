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Giresunspor, Ankaraspor maçına odaklandı

DHA

Giresunspor, Ankaraspor maçına odaklandı


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Ankaraspor maçında coşkumuzu ve mücadelemizi sahaya yansıtarak galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyoruz" dedi.
TFF 1'inci Lig ekibi Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, yaptığı açıklamada, Boluspor maçı sonrası oyunculara verilen 3 günlük iznin ardından tesislerde çalışmalara yeniden başladıklarını ifade ederek, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Bursaspor ve Boluspor maçlarında alınan galibiyetlerin takımın moralini yükselttiğini ve hedeflenen takım olma yolunda iyi bir başarı elde edildiğini belirten Keleş, "İlk dört haftada aldığımız 7 puan, bizim hedeflediğimiz puanın altında kalmasına rağmen ilk iki haftada yaşadığımız şanssızlığı, Boluspor ve Bursaspor maçlarında aldığımız galibiyetle telafi ettiğimizi düşünüyoruz. Takımımız birbirleriyle uyum içinde çalışmaya ve bunu oyuna yansıtmaya başladılar, günden güne iyi bir takım olma yolunda çok adım sarf ediyor, çok çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.
"ANKARASPOR MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"
Keleş, ligin 5´inci haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacaklarını ve bu maçın hazırlıklarına başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Ligde karşılaştığımız her maç bizim için çok önemli, önümüzde Ankaraspor ile deplasmanda oynayacağımız zor bir karşılaşma var. Ankaraspor bu sezon gerçekleştirdiği yeni transferler ile kadrosunu güçlendirdi. Bizim için zor bir deplasman olacak bunun farkındayız. Ama biz her maçta olduğu gibi Ankaraspor maçında da coşkumuzu ve mücadelemizi sahaya yansıtarak Ankaraspor maçından galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyoruz."
ÇAYKUR RİZESPOR İLE HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Teknik adam, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile cumartesi günü hazırlık maçı oynayacaklarını da belirterek, "Rizespor ile oynayacağımız karşılaşmada, maçlarda daha az süre bulan oyuncularımıza şans vereceğiz. İlk kamp dönemimizde çok fazla hazırlık maçı yapma şansımız olmamıştı. Milli maç arasındaki süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz" dedi.
Sakatlığı bulunan Marko Milinkovic´in takımla birlikte çalışmalara başladığını aktaran Keleş, Kerem Kalafat, Traore, Tavares ve Madinda´nın ise ülkelerinin milli takımlarına davet edildiklerini kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-10-08 14:29:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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