Akşener'den selin vurduğu Giresun'a ziyaret

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Fatih TURANSelçuk BAŞAR/GİRESUN, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin yaşandığı Giresun'da ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 22 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Doğankent ve Dereli ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener, sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların taleplerini danışmanlarına da not aldırdı. Ziyaretlerini, oy istemek amacıyla yapmadığını belirten Akşener, sohbet ettiği esnafa, "Devletimizi gagalamak için buraya gelmedik. Muhakkak burada iyi işler de yapılmıştır. Ama eksikleri de sizlerden dinliyoruz. Meclis toplantısında iyi işleri de eksiklikleri de dile getireceğiz" dedi.

BASIN DANIŞMANI SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, Yeniçağ yazarı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, 2015 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılmış olan dava kapsamında Giresun'da gözaltına alındı. İde, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İde, sevk edildiği Giresun Adliyesi'ndeki savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Giresun Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR

2020-10-08 20:10:55



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