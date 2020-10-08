Akşener'den selin vurduğu Giresun'a ziyaret (2)

GİRESUN ESNAFINA ZİYARET
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesi ziyaretinin ardından Giresun'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener, burada da sohbet ettiği esnafın taleplerini dinleyerek notlar aldı. Akşener, ziyaretinin ardından kentten ayrılıp, Samsun'a geçti.DHA-Genel Türkiye-Giresun Fatih TURANSelçuk BAŞAR
2020-10-08 20:40:29
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