Akşener'den selin vurduğu Giresun'a ziyaret (2)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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GİRESUN ESNAFINA ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesi ziyaretinin ardından Giresun'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener, burada da sohbet ettiği esnafın taleplerini dinleyerek notlar aldı. Akşener, ziyaretinin ardından kentten ayrılıp, Samsun'a geçti.DHA-Genel Türkiye-Giresun Fatih TURANSelçuk BAŞAR

2020-10-08 20:40:29



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