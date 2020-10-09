Bulancak’ta teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek

Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Giresun Bağımlılıkla Mücadele Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı ‘Hayat Doğada Güzel’ projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi.

Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada" ‘Hayat Doğada Güzel’ projenin iki temel ayağı olacak. İlk olarak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılacak ve ikinci olarak ise çocukların kendilerine yeni ilgi alanları oluşturmaları için doğada yapılan bilim, akıllı tarım uygulamaları ile sanat ve spor faaliyetleri yapılacak. Ayrıca çocuklara ve ailelerine, sadece teknolojinin ve teknoloji bağımlılığının ne olduğu anlatılacak olması yeterli olmayacağı gibi teknolojinin nasıl üretici bir şekilde kullanılacağı, bunun çocukların sağlığına, akademik ve sosyal hayatlarına nasıl katkı sunacağının da pratik olarak gösterilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ise ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerine teknoloji bağımlığı, dijital ortamların güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Bilim, sanat, spor ve oyun alanlarında etkinliklerin olduğu doğa kampı yapılacak. Akıllı tarım uygulamaları yoluyla üretime yönelik doğru teknoloji kullanımı örnekleri oluşturulacak” ifadelerine yer verildi.

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