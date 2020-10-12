Vali Enver Ünlü, 1’inci OSB’de incelemelerde bulundu

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Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun 1’inci Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

1’inci OSB Müdürü Şahin Öveç’ten çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ünlü, “Giresun Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret ettik. Hedeflerimize giden yolun üretimden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Şehrimizin sanayisini güçlendirmek, ekonomisini kalkındırmak ve istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada eşgüdümlü iş birliğine çok önem veriyorum” dedi.

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