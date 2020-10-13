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Ayşe usta, inşaatlarda erkek meslektaşlarından geri kalmıyor

DHA

Ayşe usta, inşaatlarda erkek meslektaşlarından geri kalmıyor


İnan KALYONCU/GÖRELE (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Görele ilçesinde inşaat işçisi Ayşe Somuncu (38), becerisi ve azmiyle erkek meslektaşlarına taş çıkarıyor.
İlçeye bağlı Sofullu köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Somuncu, 10 yıldır inşaatlarda çalışıyor. Tuğla taşıyan, harç yapan, el arabasıyla malzemeye taşıyan ve demir bağlayan Somuncu, `erkek işi´ lafını da asla kabullenmiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte inşaata giden Somuncu, çoğunlukla gün batımıyla birlikte evine dönüyor. Elinden keser ve kerpetenini düşürmeyip, inşaat işinde zamanla ustalaşan Somuncu, erkek meslektaşlarına yemek de hazırlıyor. Yaz-kış demeden inşaat işiyle aile ekonomisine katkı sunan Somuncu, iş becerisi ve azmiyle hem erkeklere meydan okuyor hem de değme ustalara taş çıkarıyor. İşsizlikten yakınanlara, "Çalışmak isteyene iş her zaman var" diyerek örnek olan Somuncu, gayretiyle herkesin takdirini de topluyor.
'ÇALIŞMAK İSTEYENE HER ZAMAN İŞ VAR'
Daha önce park, bahçelerde ve okullarda geçici olarak temizlik işlerinde çalıştığını belirten Somuncu, "Temelli bir iş bulamadığım için inşaat işlerinde çalışmaya başladım. Ustamla bir gün bir inşaat işinde kum ve çakıl taşırken tanıştım. 'Benimle çalışır mısın?' dedi. Böylece işe başlamış oldum. Çoğu kadın, 'inşaat işi erkeklerin işi' diyerek, kaçıyor ama ben bu işi severek yapıyorum, işime alıştım, ustamı çok seviyorum, iş konusunda erkek-kadın ayrımı yok. Aslında iş yok diye bir şey yok. Sen helalinden çalışmak istediğin müddetçe her zaman iş vardır" dedi.
'EŞİMDEN PARA İSTEMEDİM'
Aile ekonomisine destek olmak, çocuklarının geleceği için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Ayşe Somuncu, "Çocuklarıma bakıp, büyütüp, okutmak için çalışıyorum. Yıllardır değişik işlerde çalıştım ama son 2 yıldır devamlı inşaatlarda çalışmaya başladım. Bırakmayı da düşünmüyorum. Ben hiçbir zaman eş parası yemedim. Eşime gidip, 'bana para verir misin?' diye sormadım. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum çok şükür. Kimseye muhtaç olmamak çok farklı bir şey. Kadınlarımıza sesleniyorum, 'iş yok' diye bir şey yok, hepsini davet ediyorum, gelsinler nasıl bir ortamda çalışıyorum, görsünler. Birçoğu beni aşağılıyor, 'sen kadınsın erkeklerin içinde ne işinin var' diyor, onların buraya gelip, çalışma ortamımı görmelerini isterim" diye konuştu.
'AYŞE ÇOK YETENEKLİ'
Ayşe Somuncu´nun ustası Nazım Keçeci ise, "İnşaatta ilk önce tuğla taşımayı öğrendi. Ondan sonra harç yapmasını öğrettim. Harç yaptıktan sonra el arabası ile taşımasını, harcı duvarın üzerine sermesini öğrettim. Kadınlar güzel oya ördüğünden, 'sen demir bağlarsın' dedim ve demir bağlamasını öğrettim, demiri çok güzel dört dörtlük bağlıyor. Benim bir erkek elamanım vardı, o, günde 90 metre yapıyordu, Ayşe ise 300 metre yapıyor. Ayşe çok yetenekli, bizim yemeğimizi de yapıyor" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Görele İnan KALYONCU
2020-10-13 08:15:44

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