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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedeflediğimiz üst lige çıkmak istiyoruz

DHA

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedeflediğimiz üst lige çıkmak istiyoruz


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)TFF 1´inci Lig takımlarından Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bizim için her maç zor. Fakat biz günden güne gelişen oyunumuzla kadro kalitemizle hedeflediğimiz bir üst lige çıkmak istiyoruz" dedi.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ankaraspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, uyum sürecini de atlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Sezona 17 transfer yapıp yeni bir kadroyla girdiklerini dile getiren Keleş, "Lige iyi başlayamadık ancak son iki maçta galip gelerek moral depoladık. Milli maç arasında da Rizespor ile bir maç yaptık ve oynamayan oyuncularımız ve az süre alan oyuncularımıza şans verdik. Şimdi önümüzde Ankaraspor maçı var ona hazırlanıyoruz. Lig tabi uzun bir maraton her maç bizim için zor. Ankaraspor da transferi açtı. Bizim için her maç zor. Fakat biz günden güne gelişen oyunumuzla kadro kalitemizle hedeflediğimiz bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz, inşallah başarıları oluruz" diye konuştu.
Keleş, yeni bir takım oldukları için oyuncular arasındaki uyum sorununun da yavaş yavaş atlatıldığını belirterek, "Birbirini tanımayan oyuncular ile yabancı oyuncularımız var. Uzun bir maraton var, o süreç içerisinde onu da atlatacağımızı düşünüyorum" ifadesinde bulundu.
İlk yarı için bir hedeflerinin olmadığını, asıl hedeflerinin lig sonunda olduğuna da değinen Keleş, şöyle devam etti:
"Her maç galibiyet için oynuyoruz, her maç üç puan bekliyoruz ama sonuç bizi nereye getirir duruma göre bakacağız. Şu anda ilk yarıda bir puan hedefimiz yok ama her maça üç puan için çıkacağız ve lig sonunda asıl hedefimize ulaşmak istiyoruz."
Yaşanan pandemi süreci nedeniyle maçların seyircisiz oluşundan zarar gördüklerini de aktaran Keleş, "Onlar gibi biz de taraftarımızı özledik. Ligde şu an iç saha diye bir şey kalmadı, herkes deplasmanda gibi oynuyor. Bunun için de güzel ve rekabetli maçlar çıkıyor. Fakat biz bundan çok zarar gördük. İnşallah bir an önce seyircimize kavuşuruz. Yakında localar açılıyormuş.  Şu dönemi atlatırsak güzel maçlar seyrettireceğimizi düşünüyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-10-14 14:15:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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