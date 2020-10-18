Giresun Belediyesi'in hedefi yıl sonuna kadar 25 bin ton asfalt sermek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Belediyesi'in hedefi yıl sonuna kadar 25 bin ton asfalt sermek

İHA

Giresun Belediyesi'in hedefi yıl sonuna kadar 25 bin ton asfalt sermek

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılın içerisinde Ocak ayından Ekim ayına kadar 18 bin ton asfalt serildi. Yıl sonuna kadar ise toplam 25 bin ton asfalt serilmesi hedefleniyor.
Giresun Belediyesi, modern ve kullanışlı bir yol ağı için programlı şekilde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılı içerisinde toplam 25 bin ton asfalt sermeyi hedefleyen Giresun Belediyesi, Ocak ayından Ekim ayına kadar 18 bin 500 ton asfalt serme işlemi gerçekleştirdi.
Fen İşleri Müdürlüğünden alınan verilere göre, Ekim ayına kadar il merkezindeki cadde ve sokaklarda 18 bin 500 ton asfalt serildi. Asfaltlanan toplam yol 11 kilometre olurken maliyeti ise 6 milyon 500 bin lira oldu. Beton yol olarak ise toplamda 9 kilometre yola 4 bin 500 metreküp beton döküldü ve maliyeti 1 milyon 250 bin lira olarak açıklandı. Ayrıca toplam 9 kilometrelik yeni imar yolu açıldı.
Yapılan diğer çalışmalarda ise parke yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında 950 bin lira maliyet ile 21 bin metrekare parke taşı döşendi. Taş duvar ve sanat yapıları çalışmalarında ise 2 milyon 500 bin lira maliyetle 11 bin metreküp sanat yapıları çalışması yapıldı. Ayrıca 600 bin lira maliyetle ise toplam 280 metre betonarme menfez yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 yaşındaki genç kız 27 yaşındaki şahıs tarafından kaçırıldığı iddiasıyla aranıyor
YEREL HABERLER 15 yaşındaki genç kız 27 yaşındaki şahıs tarafından ...
140 yıllık ‘hükümet binası’ müze oluyor
YEREL HABERLER 140 yıllık ‘hükümet binası’ müze oluyor
Giresun’da kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Giresun’da kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
Giresunspor, yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istiyor
YEREL HABERLER Giresunspor, yakaladıkları çıkışı devam ettirmek ...
Giresun’a "Zamanda Yolculuk Müzesi" geliyor
YEREL HABERLER Giresun’a "Zamanda Yolculuk Müzesi" geliyor
Giresun’da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Giresun’da sahte içki operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X