ASKON’dan Dereli esnafına 185 adet yazarkasa pos cihazı desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASKON’dan Dereli esnafına 185 adet yazarkasa pos cihazı desteği

İHA

ASKON’dan Dereli esnafına 185 adet yazarkasa pos cihazı desteği

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, (ASKON) Giresun’da yaşanan sel felaketinde iş yerlerinde büyük hasarlar oluşan Dereli esnafına 185 adet yazar kasa pos cihazı gönderdi.
Giresun’da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk, selden en çok zarar gören Dereli ilçesini ziyaret ederek esnafların sorunları dinleyerek iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yapmışlardı.
AK Parti Dereli İlçe Başkanı Aydın Akbaş, Dereli esnaflarına yazarkasa pos cihazı desteğinde bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk’e teşekkür etti. İlçe Başkanı Akbaş, “ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve beraberindekiler ilçemizde inceleme yaptıkları sırada esnaflarımızı da ziyaret etmişlerdi. Biz de kendilerine kapsamlı bilgi verirken esnaflarımızın sel baskınları nedeniyle harabeye dönen iş yerlerinde yazarkasa pos cihazlarına ihtiyaç duyduklarını aktarmıştık. Genel Başkan Aydın, döndükten sonra İl Başkanı Yener Türk ile istişare kurarak 185 esnafımıza pos cihazı gönderdi. Biz de Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak Esnaf ve Sanatkârlar Odamızla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık. Kendilerine Dereli esnaflarımız adına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Giresun’da selin yaraları sarılıyor
Giresun’da 10 ayda 629 nikah kıyıldı
YEREL HABERLER Giresun’da 10 ayda 629 nikah kıyıldı
Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: “İşletmeler uzun vadede destek paketi istiyor”
YEREL HABERLER Giresun TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: “İşletmeler ...
Bulancak’ta çok sayıda kaçak içki ve sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bulancak’ta çok sayıda kaçak içki ve sahte içki ele ...
Esenyurt’ta toplanan yardımlar Giresun’a ulaştı
YEREL HABERLER Esenyurt’ta toplanan yardımlar Giresun’a ulaştı
Giresun Belediyesi'in hedefi yıl sonuna kadar 25 bin ton asfalt sermek
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi'in hedefi yıl sonuna kadar 25 bin ...
15 yaşındaki genç kız 27 yaşındaki şahıs tarafından kaçırıldığı iddiasıyla aranıyor
YEREL HABERLER 15 yaşındaki genç kız 27 yaşındaki şahıs tarafından ...
140 yıllık ‘hükümet binası’ müze oluyor
YEREL HABERLER 140 yıllık ‘hükümet binası’ müze oluyor
Giresun’da kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Giresun’da kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X