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TIR´a çarpan otomobildeki Selin öldü, erkek kardeşi yaralı

DHA

TIR´a çarpan otomobildeki Selin öldü, erkek kardeşi yaralı


İnan KALYONCU/TİREBOLU (Giresun), (DHA) GİRESUN´un Tirebolu ilçesinde, TIR'a arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hüseyin Önder Koç (23) yaralandı, ablası Selin Koç (27) hayatını kaybetti. Öğretmenlik mezunu Selin Koç´un, nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Kaza, dün gece, Karadeniz Sahil Yolu TireboluKarademir köyü mevkisinde meydana geldi. Giresun´dan Trabzon yönüne giden Hüseyin Önder Koç'un kullandığı 61 ABA 274 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan kontrolden çıkarak, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 COG 190 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Önder ve kız kardeşi Selin Koç, yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılardan Hüseyin Önder Koç, ambulansla Giresun Devlet Hastanesi´ne, kardeşi Selin Koç ise Görele Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Selin Koç, tedaviye alındığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Hüseyin Önder Koç´un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYMIŞ
Selin Koç´un Türkçe öğretmenliği mezunu olduğu, nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı ve akraba ziyareti için gittikleri Çanakkale´den erkek kardeşiyle dönüş yoluna çıktığı belirtildi. Selin Koç'un cenazesi, Trabzon´un Tonya ilçesindeki mezarlıkta toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Tirebolu İnan KALYONCU
2020-10-20 10:19:00

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