Görele Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ilk galibiyetini aldı

Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Görele Belediyespor, Aksaray Belediyespor’u 4323’lük skorla yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Görele Belediyespor, sahasında konuk ettiği Aksaray Belediyespor’a karşı ilk ve ikinci yarıda üstün bir oyun sergileyerek 4323’lük skorla maçı kazandı. Görele Belediyespor bu galibiyetle ligin 7. sırasına yükseldi.

Karşılaşmayı takip ederek maç sonrası teknik heyeti ve oyuncuları tebrik eden Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Liginin 4. Haftasında sahamızda konuk ettiğimiz Aksaray Belediye Spor’u 4323 ‘lük skorla mağlup ederek ilk galibiyetini alan Belediye Hentbol takımımızı tebrik ediyorum. Galibiyet kadar maçın çeşitli bölümlerinde görev alan ve alt yapıdan yetiştirdiğimiz 6 Göreleli kızımızın da performansı bizi ayrıca sevindirdi. İnşallah galibiyet serisini sürdüreceğiz” dedi.

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