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Hakan Karaahmet: “Giresunspor’un borcu 65 milyon TL'ye yaklaşmış durumda” Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: "Giresunspor Kulübü tek kelimeyle batmış"

İHA

Hakan Karaahmet: “Giresunspor’un borcu 65 milyon TL'ye yaklaşmış durumda” Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: "Giresunspor Kulübü tek kelimeyle batmış"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, kulübü devralırken belirtilen borç miktarının incelemeler sonucunda neredeyse iki katına yaklaştığını söyleyerek, "Bugünkü Giresunspor’un borcunu herkes bilsin. En az 65 milyon TL'nin üzerine çıkacaktır" dedi.
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Kongrede aday olurken belirtilen borç miktarına göre yol haritasını oluşturduklarını belirten Karaahmet, “Bilindiği gibi Giresunspor kongresinde aday olurken bir borç meselesi vardı. Bununla ilgili eski başkanla karşılıklı konuştuk. Kulübün borcu ne kadar diye sorduğumuzda 35 milyon lira civarı olduğu tarafımıza söylenmişti. Biz 35 milyon liralık borçla Giresunspor’da ne yapabiliriz şeklinde yönetim kurulundaki arkadaşlarla konuşarak ve gerekli istişareleri yaparak yol haritamızı belirlemiştik” dedi.

“İncelemeler sonucunda karşımıza çıkan borç 59 milyon TL oldu”
Kulübün geçmiş dönemiyle ilgili inceleme yaptırdıklarını dile getiren Başkan Karaahmet, “Bugün geldiğimiz tablo itibariyla Giresunspor’un bundan önce anladığım kadarıyla gerçek borç miktarını kimse söylememiş. Ben yaklaşık 20 gündür özel bir denetim firmasını davet ederek borçları inceletmeye başladık ve dün akşam itibariyla aldığımız raporda bu kulübün borçlarıyla bize açıklanan rakam arasında çok büyük fark olduğu ortaya çıktı. Giresunspor’un bize söylenen borcu 35 milyon TL, ibra edilen ise 42 milyon TL. Biz 42 milyon TL'yi kabul etmişken, bugün karşımıza çıkan rakam 59 milyon 413 bin TL olmuştur. Davası süren 810 milyon TL'lik miktar daha var. Şimdi 35 milyon TL nerede, 6065 milyon TL nerede. Artık nerede sonuçlanacağını bilmediğimiz bir borç var” diye konuştu.

“Kimse Giresunspor’un gerçek borcunu paylaşma gereği hissetmemiş”
Giresunspor’un üzerine sadece borç yapıldığı vurgulayan Hakan Karaahmet, “Bizim aldığımız Giresunspor’un gerçek tablosu bu. Bu gerçekleri biz bilmiyorduk, kimse de bilmiyordu. Yani insanlar Giresunspor’un üzerine sadece borç yapmışlar. Neden bilmiyorlar, çünkü Giresunspor’un bir muhasebe programı yoktu. İnsanlar buraya para veriyorlar ve para verirken hesabını bilmek istiyorlar. Ama bugün geldiğimiz tabloda, bizim kabul ettiğimiz 3540 milyon TL borcun içinden bir Giresunspor daha çıktı. Bu tablonun kabul edilmesi mümkün değildir. Bu borç bütün hesapları alt üst eder. Bu neden bu hale gelmiş, kimse Giresunspor’un borcunu söyleme gereği hissetmemiş veya bunu kamuoyu ile paylaşma gereği hissetmemiş” şeklinde konuştu.

“Biz geldiğimizde her şey herkese anlatacağız, dedik”
Giresunspor’da yaptıkları her şeyi kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekleyen Giresunspor Başkanı Karaahmet, “Bugünkü Giresunspor’un borcunu herkes bilsin. En az 65 milyon TL'nin üzerine çıkacaktır. Bugün bize gelen tablo 59 milyon 413 bin TL ve devam eden mahkemelerle beraber 6570 milyon TL'yi bulacaktır. Bunu bilmesi gereken bütün Giresun halkıdır. Biz bu kulübü alırken ne pazarlık ettim ne de bir şey yaptım. Arkadaşlar bu kulübün borcu ne kadar dedim ve söylenen borca göre hesabımızı yapıp kulübü aldık. Borç ibra edilirken üzerine 45 milyon TL'lik farklılık gördük ama şimdiki incelemede karşımıza çıkan tablonun çok daha kötü olduğunu gördük. Giresunspor Kulübü artık tek kelimeyle batmış. Kendimizi kandırmayalım, Giresunspor birçok kulüpten daha kötü durumda” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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