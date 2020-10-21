TFF 1. Lig: Giresunspor: 4 - Adanaspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor, Adanaspor’u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor'un 43'lük üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar:
2. dakikada Balde sağ kanattan içeri çevrilen topu kale sahasında dokunarak ağlara gönderdi. 10
8. dakikada Caner Hüseyin’in ceza sahasının solundan yaptığı vuruş kalecinin müdahalesiyle auta çıktı.
18. dakikada Caner Hüseyin ceza sahasına hızla girerek kaleyi yokladı. Top kalecinin müdahalesiyle dışarı çıktı.
25. dakikada Diarra ceza sahasında oluşan karambolde bulduğu topu ağlara gönderdi. 20
64. dakikada sağ kanattan gelen topu alan Celil ceza yayından topu ağlara gönderdi. 21
75. dakikada Ozegovic, Eren’in ceza sahasına gönderdiği topu ağlarla buluşturdu. 22
82. dakikada Adanaspor’da Ozegoviç kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 23
85. dakikada ceza sahasında Balde’nin gönderdiği topu alan Erol Can meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 33
88. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Balde kafa vuruşuyla golü buldu. 43
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Giresunspor: Tolgahan xx, Diarra xxx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Traore xx (Sergio Antonio dk. 58 xx), Eren xx (Erol Can dk. 83 xx), Nalepa, Balde xxx, Kerem xx (Hayrullah dk. 83 xx), Uzomimma xx (Sergen Picinciol xx)
dk. 90), Caner Hüseyin xx
Yedekler: Onurcan xx, Arda xx, Alperen xx, İshak xx, Muhammet Himmet xx, Fatih xx
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Adanaspor: Karacic xx, Ozegovic xxx, Eren Keleş xx, Donkor xx, Tevfik xx, Celil xxx, Evren xx, Furkan xx, Uğurcan xx (Atalay dk. 46 xx), Canberk, İsmaeel Rayan xx (Ergin dk. 46 xx)
Yedekler: Burak xx, Ömer xx, Belem xx, Hakan xx, Berkan xx, Hıfsullah xx
Teknik Sorumlu: Semih Özü
Goller: İbrahima Balde (dk. 2), Mamadou Diarra (dk. 25), Erol Can Akdağ (dk. 85), İbrahima Balde (dk. 88) (Giresunspor), Celil Yüksel (dk. 64), Ognjen Ozegovic (dk. 75 ve 82) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Uğurcan Yazgılı, Furkan Şeker, Celil Yüksel (Adanaspor), Antonio Uzodimma, İbrahima Balde (Giresunspor)
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