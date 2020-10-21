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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor-Adanaspor: 4-3

DHA

Giresunspor-Adanaspor: 4-3


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Onur Özütoprak (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Esat Sancaktar (xxx)
GİRESUNSPOR: Tolgahan (x)Kerem (xx) (Dk. 83 Hayrullah x), Mehmet (xx), Diarra (xxx), Hüsamettin (xx), Uzodimma (xxx) (Dk. 90 Sergen), Nalepa (xxx), Traore (xx) (Dk. 58 Junior xxx), Caner Hüseyin (xxx), Eren Tozlu (xx), Balde (xxx)
ADANASPOR: Karacic (x)Furkan (x), Donkor (xx), Evren (x), Canberk (x), Uğurcan (x) (Dk. 46 Atalay x), Tevfik (x), Eren Keleş (xxx), Ismaeel (x) (Dk. 46 Ergin x), Celil (xx), Ozegovic (xxx)
GOLLER: Dk. 2 ve Dk. 88 Balde, Dk. 25 Diarra, Dk. 85 Erol Can (Giresunspor) Dk. 64 Celil (Adanaspor), Dk. 76 ve Dk. 82 (P) Ozegovic
SARI KARTLAR: Uzodimma, Balde (Giresunspor) Uğurcan, Furkan, Celil (Adanaspor)TFF 1´inci Lig´in 6´ncı haftasında Giresunspor sahasında 3-2 geriye düştüğü karşılaşmada Adanaspor´u 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Giresunspor puanını 11´e yükseltirken, Adanaspor 9 puanda kaldı.2´nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Eren´in pasıyla ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Nalep müsait durumdaki Balde´yi gördü. Balde´nin dokunuşunda top ağlara gitti: 1-0.
8´inci dakikada Caner Hüseyin´in ceza sahası dışından çektiği ser şutu kaleci Karacic son anda kornere gönderdi.
18´inci dakikada Balde´nin pasını alan Caner Hüseyin´in şutunu kaleci Karacic kornere gönderdi.
25´inci dakikada Nalepa´nın yaptığı ortaya Diarra´nın yatarak kafa vuruşunda top defansa çarparak ağlara gitti: 2-0.
37´nci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozegovic´in vuruşu az farkla auta gitti.
64´üncü dakikada Diarra´dan sıyrılan Eren Keleş´in ortasına ceza sahası dışından vuran Celil topu köşeden ağlara gönderdi: 2-1.
76´ncı dakikada skora denge geldi. Eren Keleş´in ortasında müsait durumdaki pozisyondaki Ozegovic, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
82´nci dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Ozegovic´in ceza sahasında yer kalmasının ardından hakem Onur Öztoprak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ozegovic, takımını öne geçirdi: 2-3.
85´inci dakikada ev sahibi Giresunspor beraberliği yakaladı. Balde ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına giren Erol Can´ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-3.
88´inci dakikada ev sahibi ekipte Balde skoru belirledi. Junior´un ortasında iyi yükselen Balde, topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 4-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor sahasında Adanspor´u 4-3 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-10-21 16:28:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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