Giresun kırsalında, PKK'lı teröristlerin kullandığı depolar imha edildi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) GİRESUN kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen denetim ve operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait araç, gereç ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 depo imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı timler, bölgede sürdürdükleri operasyon ve denetimler kapsamında, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin kesiştiği Güllüce köyü kırsalında, PKK´lı teröristlerin kullandığı 2 depo buldu. Terör örgütü üyelerinin 20152018 yıllarında kullandıkları tespit edilen depolardaki aramalarda; yaşam malzemeleri, mermi, haberleşme cihazları, patlayıcı düzenekleri ile mühimmat ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, depoların da imha edildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-10-22 16:51:02
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