Giresun kırsalında, PKK'lı teröristlerin kullandığı depolar imha edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) GİRESUN kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen denetim ve operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait araç, gereç ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 depo imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı timler, bölgede sürdürdükleri operasyon ve denetimler kapsamında, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin kesiştiği Güllüce köyü kırsalında, PKK´lı teröristlerin kullandığı 2 depo buldu. Terör örgütü üyelerinin 20152018 yıllarında kullandıkları tespit edilen depolardaki aramalarda; yaşam malzemeleri, mermi, haberleşme cihazları, patlayıcı düzenekleri ile mühimmat ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, depoların da imha edildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2020-10-22 16:51:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.