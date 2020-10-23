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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağını konusunda bir çalışmamız şuanda yok” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Türkiye genelinde belirli kriterlerle tespit ettiğimiz ve dağıtımda öncelik verdiğimiz 60 bin öğrencimize tabletleri, bağışçılarımızın desteği ile teslim edilmiştir”^ “Bakanlığımız tarafından verilecek 500 bin tabletin tedarik süreci de devam etmektedir”

İHA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağını konusunda bir çalışmamız şuanda yok” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Türkiye genelinde belirli kriterlerle tespit ettiğimiz ve dağıtımda öncelik verdiğimiz 60 bin öğrencimize tabletleri, bağışçılarımızın desteği ile teslim edilmiştir”^ “Bakanlığımız tarafından verilecek 500 bin tabletin tedarik süreci de devam etmektedir”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz yıldan itibaren uygulamaya konulan ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ile ilgili şuanda bir çalışmalarının olmadığını, olursa bunu paylaşacaklarını söyledi.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin cihaz ihtiyacının karşılanması için ilk etapta destek kampanyalarıyla temin edilen 60 bin tablet bilgisayarın öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını açıkladı.
Dağıtımı yapılacak olan 500 bin tablet bilgisayar için de tedarik sürecinin hızla devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, kampanyaların başladığı günden bu yana en büyük kurumsal desteği açıklayarak 20 milyon liralık bütçe sunacaklarını ilan eden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikte bugün Giresun’a gelerek Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu’ndaki öğrencilerle buluştu.
Ziyaretin ardından TMSF Başkanı Gülal ile birlikte kameralar karşısına geçen Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle eş zamanlı olarak devam eden uzaktan eğitim çalışmalarındaki son durumu değerlendirdi. Yaz aylarındaki altyapı yatırımlarıyla birlikte Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın kullanım oranlarının rekor seviyelere yükseldiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre, eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada birinci sıraya yükseldiğini söyledi.
Türkiye’nin EBA internet platformu ve TRT EBA kanallarıyla dünyanın uzaktan eğitimde örnek gösterilen ülkeleri arasında olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Yaşadığımız süreç bize, eğitimde dijitalleşmenin önemini bir kez daha gösterdi. İster uzaktan ister yüz yüze olsun her çocuğumuz için dijital araçlar artık eğitimin vazgeçilmezi. Biz bu nedenle, öğrencilerimizin dijital becerilerini her şartta kullanılabilir hâle getirmek için özel bir çaba içindeyiz. Bugün yatılı bölge okulumuzdaki öğrencilerimize gerekli eğitim yazılımları ile donatılmış tablet bilgisayarlar hediye etmemizin sebebi de tam olarak budur” dedi.
Uzaktan eğitim sürecinde, bilgisayar ve internete erişim imkânı bulunmayan öğrenciler için Türkiye’nin her yerinde eğitim kurumları bünyesinde toplam 13 bin 261 EBA Destek Noktaları oluşturulduğunu da hatırlatan Bakan Selçuk, kırsal kesimde bulunan ve ulaşım sorunu olan öğrenciler için de 127 Mobil EBA Destek Noktasının sahada çalıştığını belirtti.
Bakan Ziya Selçuk, sözlerinin devamında tablet dağıtım süreçlerindeki son durumu paylaştı. “Türkiye genelinde belirli kriterlele tespit ettiğimiz ve dağıtımda öncelik verdiğimiz 60 bin öğrencimize öğrencilerimize tabletleri, bağışçılarımızın desteği ile teslim edilmiştir” diyen Bakan Selçuk, “Bakanlığımız tarafından verilecek 500 bin tabletin tedarik süreci de devam etmektedir. En başından beri ‘Eğitimde Fırsat Adaleti’ dedik, bugün Giresun’da olmamızın sebebi budur” ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarının bu yıl ara tatilde ders yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soru üzerine ise Selçuk “İlk önce olağan durum dikkate alırız. Sonrasında senaryoya bağlı olarak ara tatillerin eğitim içinde kullanılıp kullanılmayacağı ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan bahsetmiştik. Biz bugünlerde de önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini, bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağını konusunda net bilgileri paylaşacağız. Şu haliyle bir çalışmamız şuanda yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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