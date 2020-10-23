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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlenmek vaadiyle kaçan genç kız ailesine teslim edildi

İHA

Evlenmek vaadiyle kaçan genç kız ailesine teslim edildi

Giresun’un Görele ilçesinde yaklaşık bir hafta önce sevgilisiyle kaçtığı öğrenilen 15 yaşındaki genç kız jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşirli Köyü'nde Gülseren A., İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak köye ekmek dağıtımı yapan 27 yaşındaki Ahmet D. isimli şahsın aracı ile kızı Tuğba A.'yı kaçırdığı ihbarında bulundu.
Yapılan ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 15 yaşındaki Tuğba A. ile Ahmet D.’nin bir yayla evinde saklandıklarını tespit etti. Tuğba A . ile Ahmet D’nin evlenmek maksadıyla kaçtıkları öğrenilirken, 15 yaşındaki Tuğba A. ailesine teslim edildi. Ahmet D. adli işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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