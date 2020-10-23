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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor Giresun’da 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Kasım’da kademeli olarak hasta kabulüne başlayacak

İHA

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor Giresun’da 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Kasım’da kademeli olarak hasta kabulüne başlayacak

Giresun Sağlık İl Müdürü Ahmet Bal, Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bir bölümün 2 Kasım Pazartesi günü itibariyle sağlık hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.
İl Sağlık Müdürü Bal, Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlediği basın toplantısında, mevcut Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 29 Ekim’de itibaren kısım kısım taşınmaya başlayacağını, ilk etapta Nizamiye Mahallesi’ndeki ek binada sağlık hizmeti veren ve göz, cildiye ve fizik tedavi polikliniklerin taşınacağını ifade etti. Bal, taşınma işlemenin tamamının 23 hafta içerisinde bitirileceğini, Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Giresun ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

“350 yataklı yeni hastanede, 205 doktor sağlık hizmeti sunacak”
Sağlık il Müdürü Bal yaptığı açıklamada, “ Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir üniversite hastanesinde olması gerek her türlü tıbbi cihazın mevcut durumdadır. Yeni hastanede radyoterapi cihazı dahil 137 kalem tıbbi cihaz bulunmaktadır. 14 bloktan oluşan yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 108 adet poliklinik odası, 16 ameliyathane, 34 yakalı diyaliz merkezi, 17 yataklı kemoterapi ünitesi, 91 adet tek yataklı oda, 86 afet çift yataklı oda ve 78 adet yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17’si Prof. Dr., 19’u Doç. Dr. 50’si Öğr. Üyesi, 49’u asistan, 39’u uzman, 31’ide pratisyen doktor olmak üzere toplam 205 doktor sağlık hizmeti sunacaktır. Ayrıca Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin onkoloji alanında bölgede ön plana çıkacaktır" dedi.

Mevcut hastane hizmete devam edecek
Mevcut Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nin ise yine hizmet vermeye devam edeceğini de anlatan Sağlık İl Müdürü Bal, “Taşınma işleminin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir hastanesi ise 200 yataklı olarak 34’ü uzman, 15’i de pratisyen olmak üzere 49 doktorla sağlık hizmeti sunmaya devam edecek. Bir tarafta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi diğer tarafta Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi olmak üzere Giresun sağlık alanında sadece Giresun’un değil komşu illere de sağlık hizmeti verebilecek fiziki, araç, gereç ve sağlık personeli imkanına sahiptir" ifadelerini kullandı.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Atilla Çıtlak ise, yeni hastanede önce huzur ortamını oluşturarak, en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışacaklarını kaydetti. Huzur ortamı oluştuktan sonra hastaneye olan talibin artacağını ifade eden Başhekim Çıtlak, “Amacımız Giresun ve bölge halkına en iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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