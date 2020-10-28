Görele Belediyesi’nden değirmen hizmeti

Görele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘elektrikli mısır unu taş değirmeni’ faaliyete girdi. Değirmende ise ilk gelen mısırı Belediye Başkanı Tolga Erener öğüttü.

İlçenin Kumyalı Mahallesi’de yapımı tamamlanan elektrikli taş değirmen için açılış töreni düzenlendi. Yapılan açılışta Belediye Başkanı Tolga Erener önemli bir eksikliği hem kültürel hem de ihtiyaç olarak giderdiklerini söyledi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Köylerde bulunan mısır unu taş değirmenlerinin birçoğu kullanılamaz bir halde. Vatandaşlarımız toplamış olduklarını mısırlarını öğütecek olduğu bir yer arayışları içerisindeydi. Bizde Görele Belediyesi olarak halka hizmet anlayışıyla çıktığımız yolda vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını yerine getirdik ve elektrikle çalışan ücretsiz olan bu eseri şehrimize kazandırdık. Halkımızın bundan sonra bahçesinden topladığı ürünlerini getirip, burada ücretsiz bir şekilde öğütebilecek. Bizler için önemli olan bir yandan halkımıza hizmet etmek diğer taraftan da atalarımızın bizlere bıraktığı değerlerimize sahip çıkmaktır. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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