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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İHA

Giresun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Giresun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü Giresun Valiliği önünde düzenlenen törenle kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü Giresun Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda kutlandı. Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.
Giresun Valisi Enver Ünlü, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare’ olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın haklı gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Milletimizin gelişmesini ve kalkınmasını, birlik beraberlik ve kardeşliğini hedef alan iç ve dış mihraklar, binlerce yıllık güçlü devlet geleneğimiz ve medeniyet tasavvurumuz, güçlü toplum ve ordumuz ve yine milletimizin karakterin de mündemiç olan milli, manevi değerler ve üstün hasletler karşısında hiç şüphesiz ki başarılı olamayacak ve asil milletimiz güçlü adımlarla büyük hedeflerine doğru emin adımlarla yürümeye devam edecektir” dedi.
Konuşmaların ardından etkinlikler, Giresun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan ‘Atatürk’ temalı resim sergisi ile devam etti. Giresun Belediyesi Bandosu tarafından çalınan marşlarla program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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