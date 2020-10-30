Giresunspor yeniden çıkış istiyor



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) TFF 1´inci Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde yarın Atatürk Stadı'nda Ümraniyespor´u konuk edecek olan Giresunspor´da teknik direktör Hakan Keleş, "Oyuncularımızın moral ve motivasyonları üst seviyede. Bu olumlu havayla çıkacağımız Ümraniyespor karşılaşmasını kazanıp, sıralamadaki yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Hakan Keleş, yaptığı açıklamada, Ümraniyespor maçı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Ümraniyespor karşılaşmasına tam kadro hazır olduklarını ve kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını kaydeden Keleş, "Kendi evimizde Ümraniyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz lige istediği gibi başlayamadı. Puan ya da puanlara ihtiyacı olan bir takımla karşılaşacağız. Bizimde kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. En önemlisi de kendi evimizde artık puan kaybetmek istemiyoruz. Çok zorlu bir 90 dakika bizleri bekliyor. Takımımızda önemli bir eksik yok. Oyuncularımızın moral ve motivasyonları üst seviyede. Bu olumlu havayla çıkacağımız Ümraniyespor karşılaşmasını kazanıp, sıralamadaki yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE KUPASI MAÇLARINI ÖNEMSİYORUZ"

Keleş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çarşamba günü Tekirdağspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin de, "Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu eşleşmesinde seri başı olarak katıldığımız kurada Tekirdağspor ile eşleştik. Ziraat Türkiye Kupasını fırsata çevirerek takımımızda az süre olan oyuncularımıza şans vereceğiz. Böylece onlarında performanslarını görmüş olacağız. Biz kupayı istiyoruz. Bunu da ligdeki karşılaşmalarımız ile birlikte uyum içerisinde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2020-10-30 12:38:25



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