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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da 2020 yılı içerisinde 4 bin kişiye istihdam sağlandı

İHA

Giresun’da 2020 yılı içerisinde 4 bin kişiye istihdam sağlandı

Giresun İli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ocak ve Eylül ayları arasında 4 bin kişiye istihdam sağlandığı ve 13 bin kişiye de kısa çalışma ödeneğinin sağlandığı belirtildi.
Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında gerçekleştirilen Giresun İli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısında, Giresun’da istihdamı geliştirmek için her kurumun kendi faaliyet alanında istihdama yönelik farkındalık oluşturacak projeler üretmesine ihtiyaç olduğu aktarıldı. Vali Yarımcısı Tanrıseven, istihdam ile ilgili hazırlanan her projeye kurul olarak destek verecekleri belirterek, “Amacımız daha fazla vatandaşımızı iş sahibi yapmak” dedi.
‘4 bin 27 kişi istihdam edildi’
Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı tarafından Ocak ve Eylül ayları arasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Verilen bilgilere göre, OcakEylül döneminde özel sektörde 2 bin 290 kişinin işe yerleştirildiği ve 13 engelli vatandaşın da istihdam edildiği belirtildi. Yıl içinde il genelinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 36 Toplum Yararına Program (TYP) düzenlenirken, programlardan 875 kadın ve 862 erkek olmak üzere toplam bin 737 kişi yararlandı. Özel sektör ve TYP toplamında ise 4 bin 27 kişi işe yerleştirildi.
‘12 bin 908 kişi Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandı’
Dönem içinde İŞKUR’a işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan 7 bin 329 kişiye işsizlik ödeneği bağlanırken 2 bin 397 işyerinde çalışan toplam 12 bin 908 kişiye de Kısa Çalışma Ödeneği sağlandı. Ayrıca Kovid19 salgını nedeniyle tam zamanlı olarak çalışma düzenine geçememiş olan işletmeler bünyesinde bulunan ve salgın nedeniyle ücretsiz izne ayrılan 7 bin 361 işçiye nakdi ücret desteği sağlandı. Çalışan kadınlara yönelik doğum sonrası çocuk bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla 59 kadına da Yarım Çalışma Hakkı kapsamında Yarım Çalışma Ödeneği sağlandı.
‘Meslek edindirme kurslarına 3 bin 995 vatandaş katıldı’
2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde 687 kurs ve program düzenlendi. Bu programlara 2 bin 239 kadın ve bin 756 erkek olmak üzere toplam 3 bin 995 kişi katıldı. İstihdam garantili Meslek Edindirme Kursları kapsamında 6 kurs programı düzenlenirken bu kurslara 82 kadın ve 36 erkek olmak üzere 118 işsiz vatandaş katıldı.

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