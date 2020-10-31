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Giresunspor-Ümraniyespor: 0-1

DHA

Giresunspor-Ümraniyespor: 0-1


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - 
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Emrah Ünal (xx), Hakan Karabalcık (xx)
GİRESUNSPOR: Tolgahan (xx), Kerem (xx) (Dk. 68 Hayrullah x), Diarra (xx) (Dk. 90+1 Mehmet), Sadi (xx), Hüsamettin (xx), Nalepa (xx), Uzodimma (xx) (Dk. 72 Erol Can x), Eren (x) (Dk. 90+1 Yasin), Caner Hüseyin (xx), Traore (x) (Dk. 68 Sergio Junior x), Balde (x)
ÜMRANİYESPOR: Ahmet Eyüp (xx), Alaaddin (xx), Fernandes (xxx), Glumac (xxx), Ercan (xx), Hasan Batuhan (xx), Gökhan (xx), Gomis (xx) (Dk. 80 Denizhan x), Kevin Mayi (xx) (Dk. 80 Turgut Doğan x), Serkan (x) (Dk. 70 Yusuf Emre x), Zivkovic (x) (Dk. 49 Hüseyin x)
SARI KARTLAR: Traore, Nalepa, Hüsamettin, Balde, Diarra (Giresunspor) Hasan Batuhan, Ercan (Ümraniyespor)
GOL: Dk.22 Gökhan (Ümraniyespor)
TFF 1´inci Ligin 8´inci haftasında Giresun Atatürk Stadında oynanan maçta Giresunspor, Ümraniyespor´a 1-0 yenildi.
6´ncı dakikada ceza sahasına çıkan kaleci Ahmet Eyüp´ten sıyrılan Balde´nin kaleye gönderdiği topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
22´nci dakikada Alaaddin´in sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya yatarak vuran Gökhan´ın şutu, defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1.
42´nci dakikada Gökhan´ın serbest vuruşunda kaleci Tolgahan güzel bir refleksle topu uzaklaştırdı.
52´nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren´in şutu az farkla dışarı çıktı.
67´nci dakikada Gomis´in ceza sahasına ortasında defanstan seken topa Hüseyin ile Tolgahan birlikte hareket etti. Top kaleci Tolgahan'da kaldı.
82´nci dakikada Nalepa´nın kullandığı köşe atışında Balde´nin kafa vuruşunu kaleci çizgiden çıkardı. Sonrasında defans topu uzaklaştırdı.
Maç Ümraniyespor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-10-31 15:49:55

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