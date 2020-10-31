TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 1

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TFF 1. Lig’in 8. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor’u kendi sahasında konuk etti. Karşılaşma Ümraniyespor'un 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar

22. dakikada Ümraniyespor’da Gökhan, sağ kanatta bulunan Alaaddin’den gelen topu ceza sahasından ağlara gönderdi. 01

36. dakikada Ümraniyespor’da Serkan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten aute gitti.

39. dakikada Giresunspor, rakip kaleyi zorlarken Caner Hüseyin’in sol kanattan çektiği şut kaleci Ahmet’te kaldı.

52. dakikada Giresunspor’da Caner Hüseyin’dan gelen topu alan Eren, ceza sahasından gol denemesi yaptı. Top az farkla kalenin dışına çıktı.

76. dakikada Giresunspor’da Nalepa ceza sahasının yakınından kaleye şut çekti, top kaleci Ahmet’te kaldı.

82. dakikada Giresunspor rakip kaleye yaklaştı. Kale sahasında çıkan karambolde Balde'nin yaptığı vuruşta top direkten oyun alanınadöndü.

90+2. dakikada Giresunspor'ya Yasin, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı çıktı.



Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Emrah Ünal xx, Hakan Karabalcık xx, Emre Korkmaz xx

Giresunspor: Tolgahan xx, Diarra xx (Mehmet dk. 90+1 ?), Hüsamettin xx, Traore xx (Sergio Junior dk. 65 x), Eren xx (Yasin dk. 90+1 x), Nalepa xx, Balde xx, Sadi xx, Kerem xx (Hayrullah dk. 68 x), Muhammet, Uzodimma xx (Erol Can dk. 72 x), Caner Hüseyin xx

Yedekler: Onurcan, Arda, Piçinciol, Himmet, Fatih

Teknik Sorumlu: Hakan Keleş

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xx, Serkan xx (Yusuf Emre dk. 71 x), Fernandes xx, Gökhan xxx, Gomis xx (Muhammet Denizhan dk. 80 ?), Alaaddin xx, Hasan Batuhan xx, Zivkovic xx (Hüseyin dk. 49 x), Glumac xx, Ercan xx, Selom Mayi xx (Turgut Doğan dk. 80 ?)

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Alim, Akabueze, Emirhan, Mustafa

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Gökhan Süzen (dk. 22) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Traore, Nalepa, Hüsamettin Tut, Balde, Diarra (Giresunspor) Batuhan Artarslan, Ercan Coşkun (Ümraniyespor)

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