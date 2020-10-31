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TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 1

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor’u kendi sahasında konuk etti. Karşılaşma Ümraniyespor'un 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar
22. dakikada Ümraniyespor’da Gökhan, sağ kanatta bulunan Alaaddin’den gelen topu ceza sahasından ağlara gönderdi. 01
36. dakikada Ümraniyespor’da Serkan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten aute gitti.
39. dakikada Giresunspor, rakip kaleyi zorlarken Caner Hüseyin’in sol kanattan çektiği şut kaleci Ahmet’te kaldı.
52. dakikada Giresunspor’da Caner Hüseyin’dan gelen topu alan Eren, ceza sahasından gol denemesi yaptı. Top az farkla kalenin dışına çıktı.
76. dakikada Giresunspor’da Nalepa ceza sahasının yakınından kaleye şut çekti, top kaleci Ahmet’te kaldı.
82. dakikada Giresunspor rakip kaleye yaklaştı. Kale sahasında çıkan karambolde Balde'nin yaptığı vuruşta top direkten oyun alanınadöndü.
90+2. dakikada Giresunspor'ya Yasin, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı çıktı.

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Emrah Ünal xx, Hakan Karabalcık xx, Emre Korkmaz xx
Giresunspor: Tolgahan xx, Diarra xx (Mehmet dk. 90+1 ?), Hüsamettin xx, Traore xx (Sergio Junior dk. 65 x), Eren xx (Yasin dk. 90+1 x), Nalepa xx, Balde xx, Sadi xx, Kerem xx (Hayrullah dk. 68 x), Muhammet, Uzodimma xx (Erol Can dk. 72 x), Caner Hüseyin xx
Yedekler: Onurcan, Arda, Piçinciol, Himmet, Fatih
Teknik Sorumlu: Hakan Keleş
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xx, Serkan xx (Yusuf Emre dk. 71 x), Fernandes xx, Gökhan xxx, Gomis xx (Muhammet Denizhan dk. 80 ?), Alaaddin xx, Hasan Batuhan xx, Zivkovic xx (Hüseyin dk. 49 x), Glumac xx, Ercan xx, Selom Mayi xx (Turgut Doğan dk. 80 ?)
Yedekler: Mehmet Göktuğ, Alim, Akabueze, Emirhan, Mustafa
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Gökhan Süzen (dk. 22) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Traore, Nalepa, Hüsamettin Tut, Balde, Diarra (Giresunspor) Batuhan Artarslan, Ercan Coşkun (Ümraniyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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