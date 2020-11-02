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Ordu’ya sınır olan Giresun’un Karagöl Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kabadüz ilçesinin Çambaşı Yaylası'ndan da görülen Karagöl Dağı'na ve eteklerine mevsimin ilk karı yağarken, Kapıkaya Yaylası'nda çobanlık yapan Cafer Memişoğlu, karla birlikte koyunları ile yayladan dönüşe geçti.

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