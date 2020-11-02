Tirebolu ilçesindeki Hızırilyas Tepesi tabiat parkı olarak ilan edildi

Giresun’un Tirebolu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Hızırilyas Tepesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı olarak ilan edildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk Hızırilyas Tabiat Parkı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tirebolu ilçemiz sınırları içerisinde 32 hektarlık sahada yer alan, ender görünen bitki örtüsüne sahip Hızırilyas Tepesi, Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde ilimiz turizmine kazandırılması maksadıyla tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Projenin ilimize kazandırılması için verdikleri desteklerden dolayı başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli Bey’e ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyorum. Bölgemizde ve ülkemizde doğaseverlerin yeni uğrak merkezi olacak olan 'Hızırilyas Tepesi Tabiat Parkı' ilimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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