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Giresun'da yerli hamsi tezgahlarda yerini 20 TL'den aldı

İHA

Giresun'da yerli hamsi tezgahlarda yerini 20 TL'den aldı

Giresun'da tezgahlarda hamsinin kilosu 20 liradan satılırken vatandaşlar hamsiye rağbet gösteriyor.
Giresun’da 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar sezona palamutla giriş yaparken rotayı hamsiye çevirdiler. Hamsi, tezgahlarda kendine yer bulmaya başladı. Balıkçılar havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte balığın bollaşacağını söylediler.
Giresunlu balıkçılardan Şaban Taha Erkin, yağış havanın ardından bereketli günlerin yaşanacağını söyledi. Erkin, “Küçük tekneler şu anda denize açılmakta zorlanıyor ama büyük tekneler çıkabiliyor. Hamsilerimiz getirebiliyorlar kıyılara. Ama bu hava geçici. Hava esmediği sürece bir sorun yok. Havanın soğuk olması balığın çok olacağına işaret eder. İnşallah bu havanın ardından hamsi bollaşır. Palamut bitti gibi bir şey. Şu an deniz biraz karıştı. Belki açıktaki balıklar kıyıya gelecek. Bundan sonra vatandaşlar palamut yiyebilir. Bugün azda olsa mezgit geldi, hamsi bol. Biraz palamut geldi. Diğer havuz balıklarımız var. Hamsi 20 lira, mezgit 30 lira. Bir kilo et alsan 6070 lira, tavuk alsan 3040 lira. Havalar biraz düzelirse ondan sonra balık bollaşır” dedi.
Balıkçı Ahmet Uçarkuş ise “Balık pazarında bir haftadan beri bol bol hamsi var, palamut kayboldu. Hamsinin yanında mezgit ve biraz palamut var. Hamsi 20 lira, mezgit 35 lira. Özellikle hamsinin fiyatı uygun, vatandaşın hamsiye talebi çok. Bu havalardan sonra hamsi bollaşır, fiyatı da düşer” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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