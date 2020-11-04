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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kupası: Giresunspor: 2 - Tekirdağspor: 0

İHA

Türkiye Kupası: Giresunspor: 2 - Tekirdağspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Giresunspor, Tekirdağspor’u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor'un 20'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar
13. dakikada Marko Milinkovic'in ceza sahasının sağından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 10
16. dakikada Giresunspor’da Muhammet Himmet ceza sahasından topu ağlara gönderdi. 20
46. dakikada Ceyhun orta sahadan aldığı topu hızla ceza sahasına getirdi, vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
67. dakikada Hüseyin'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu alan Ceyhun'un vuruşu az farkla kalenin solunda dışarı gitti.

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Semih Kurt xx, Fatih Pazı xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx
Giresunspor: Onurcan xx, Mehmet xx, Tavares xx, Milinkovic xxx (Sergio Junior dk. 68 xx), Yasin xx, Erol Can xx (Uzodimma dk. 46 xx), Sergen xx, İshak xx (Fatih dk. 90 ?), Muhammet Himmet xxx, Hayrullah xx (Kerem dk. 46 xx), Madinda xx (Alperen dk. 90 ?)
Yedekler: Göktan xx, Arda xx, Traore xx, Eren xx, Sadi xx
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Tekirdağspor: Cihan xx, Şamil xx, Mehmet Çağlar xx (Fatih dk. 46 xx), Ali Arashan xx (Uğur dk. 46 xx), Ceyhun xx, Hüseyin Cankut xx, Samet xx, Ramazan xx (Hüseyin Ertabak dk. 82 ?), Bülent xx, Semih xx (Enes dk. 68 xx), Yusuf xx (Hüseyin Süre dk. 22 xx)
Yedekler: Süleyman xx, Sercan xx
Teknik Sorumlu: Kaya Tevfik Saygılı
Goller: Marko Milinkovic (dk. 13), Muhammet Himmet Ertürk (dk. 16) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Marko Milinkovic, Sergen Piçinciol (Giresunspor), Semih Küçük, Hüseyin Cankut Atasoy (Tekirdağspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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