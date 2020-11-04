Giresunspor-Tekirdağspor: 2-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) -
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Fatih Pazı (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)
GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Hayrullah (x) (Dk. 46 Kerem xx), Mehmet Taş (xx), Sergen (xx), İshak (xx) (Dk. 90 Fatih Yılmaz), Helder Tavares (xx), Erol Can (x) (Dk. 46 Uzodimma x), Milinkovic (xxx) (Dk. 69 Sergio Junior x), Himmet (xxx), Madinda (xx) (Dk. 90 Alperen), Yasin (x)
TEKİRDAĞSPOR: Cihan (xx), Bülent (xx), Yusuf (x) (Dk. 22 Hüseyin Süre xx), Hüseyin Cankut (xx), Samet (xx), Şamil (xxx), Ceyhun (xxx), Ramazan (xx) (Dk. 82 Hüseyin Ertabak), Semih (x) (Dk. 68 Enes x), Ali Arashan (x) (Dk. 46 Fatih Çakır x), Mehmet Çağlar (x) (Dk. 46 Uğur x)
GOLLER: Dk. 13 Milinkovic, Dk. 17 Himmet (Giersunspor)
SARI KARTLAR: Milinkovic, Sergen (Giresunspor) Semih (Tekirdağspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında, TFF 1´inci Lig takımı Giresunspor, Misli.com 3´üncü Lig takımlarından Tekirdağspor´u 2-0 mağlup edip, bir üst tura çıktı.
13´üncü dakikada Hayrullah´ın pasını alan Milinkovic, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Top kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.
17´nci dakikada ceza sahasında 18 içine giren Milinkovic, topu içeri çevirdi. Boş pozisyondaki Himmet topu ağlara gönderdi: 2-0.
34´üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Yasin´in şutunu kaleci Cihan köşede kontrol etti.
46´ncı dakikada kaleci Onurcan ile karşı karşıya kalan Ceyhun´un aşırtma vuruşu üstten auta gitti.
64´üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ceyun´un vuruşu, defansa çarpıp kalecinin kucağında kaldı.
82´nci dakikada Kerem´in ortaladığı topu alan Junior´un şutu yandan auta çıktı.
Maçı 2-0 kazan Giresunspor, bir üst tura çıktı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-11-04 15:21:42
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