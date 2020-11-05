Giresun’da çilek üretimi yüz güldürdü

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel Köyü’nde "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında ilk çilek üretiminin hasadı başladı.

Projenin ilçede başarıyla yürütüldüğünü ifade eden Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, ilk üretimden 9 ton verim elde edildiğini söyledi. Ziraat Odası Başkanı Metinyurt, “İlçemizde Günügüzel Köyü’nde 2018 yılında başlatılan proje çalışması başarıyla hayaca geçirildi. İlk yıl acemilikler yaşınmış olsa da giderek gelir elde edilmeye başlandı. Şu anda ilçemizde çilek paketleme tesisi kurma çalışmaları bulunmaktadır. Burada paketlenen çilekler Ordu, Sivas gibi komşu illere pazarlanacaktır. Şimdiki üretimin yüzde 80’i ise ilçe pazarında tüketilmektedir. Dolayısıyla Giresun’un fındık üretimi yapılmayan ilçelerinden biri olan Alucra’da çilek üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür” dedi.



“Çilek üretimini 100 tona çıkarmayı hedefliyoruz”

Projede kapsamında çilek üretiminden ciddi ekonomik gelir elde ettiklerini anlatan Çilek Üreticisi Ahmet Karslıoğlu ise “İlk yıl çok acemilik yaşadık, 17 bin fide dikmiştik bunların bin ya da iki bin tanesi tuttu, sonra üretim tekniklerimizi geliştirdik. Şuanda kendimiz 56 bin tane fide yetiştirmiş bulunuyoruz. 2021 yılında çilek bahçesini 10 dönüme ve üretimimizi ise 100 tona çıkarmayı hedefliyoruz. 2021 yılında çilek bahçemizle Karadeniz Bölgesi’nin en iyisi olmak istiyoruz. Proje kapsamında ciddi bir çilek üreticisi olduk ve bu başkalarına da örnek olsun istiyoruz. Özel bir çilek türü olan Osmanlı Çileği için de çalışmalarımız var. Alucra'dan bahçemizi görüpte kendileri de bahçe kurmak isteyen herkese bilgi ve birikimlerimizi paylaşarak yardıma hazırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.