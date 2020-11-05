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Giresun’da selde kaybolan 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı

İHA

Giresun’da selde kaybolan 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Giresun’da yaşanan sel afetinde kaybolan ve 75 gündür bulunamayan 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Giresun’da 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde kaybolan ve hala bulunamayan Emine ve eşi Davut Akgün, Umut Cantürk ve Ali Akbulut için Hacı Miktat Camii'nde öğlen namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Muhittin Oral’ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kayıp yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Vali Ünlü, kayıp yakınlarına başsağlığı dileyerek aramaların devam edeceğini söyledi. Vali Ünlü, “Arama çalışmalarımız devam edecektir ancak yöntem değiştirerek sürdürülecektir. Bundan sonraki arama çalışmaları ihbar üzerine, şüphe üzerine devam edecektir. Arama çalışmalarında bir ipucu, bir şüphe duyulduğunda o bölgede yoğunlaşacaktır ve arama çalışmalarında komşu illerimiz Gümüşhane, Ordu, Trabzon bize destek vermeye devam edecektir. Bilindiği gibi İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle ekiplerimizin bir kısmını buraya gönderdik. Rize’den 5 kişilik JAK Timi gelerek arama çalışmalarına destek vererek sürdürüyor. Dolayısıyla mevsim şartları uygun olduğu şartlarda arama faaliyetleri metot değiştirerek devam etmekte ve edecektir. Ancak iş makinalarıyla dere yataklarında arama çalışmaları yapılmayacaktır. Çünkü yağışın yoğun olduğu bir mevsime giriyoruz. Arama çalışmaları yaparken yeni bir sel mağduriyetinin yaşanmasını istemeyiz, bunun için önlemlerimizi de almalıyız. Sadece mevsim şartlarına uygun yöntemlerle arama çalışmaları sürdürülecektir“ dedi.

“5 askerin şehit, 1 iş makinesi operatörünün kaybolduğu menfeze köprü yapılıyor”
Yaşanan sel afetinde menfezin çökmesiyle beş askerin şehit olmasına, bir iş makinesi operatörünün ise kaybolmasına neden olan menfezin yerine yapılacak köprünün yıl sonundan önce tamamlanacağını da ifade eden Vali Ünlü, “Yaşanan sel afeti sonrasında Dereli, Yağlıdere, Espiye, Çaldağ ve Doğankent’te arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışarak afetin yaralarını bir an önce sarmaya çalışıyor. Bununla birlikte TireboluDoğankent’te yıkılan menfezin yerine köprü yapımı başlatıldı. Sel afetinin üzerinden 2 ay geçti. Bu süre içerisinde böyle bir köprünün bitirilmesini beklemek biraz haksızlık olur diye düşünüyorum, çünkü bizim burayı Karayollarına devredeli 20 gün oldu. Ancak yıl sonundan önce köprü tamamlanacaktır” açıklamasında bulundu.
22 Ağustos tarihinde Giresun’da yaşanan sel afetinde şehit olan 5 jandarmanın da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise bulunamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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