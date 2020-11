Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde taşınma işlemi ay sonuna kadar tamamlanacak

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, faaliyete başlayan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Rektör Can, kademeli olarak başlayan taşınma işleminin ay sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasım ayının başından itibaren göz, cildiye ile fizik tedavi ve rehabilitasyon poliklinikleriyle hasta kabulüne başladı. Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Peker ve Başhekim Doç. Dr. Atilla Çıtlak ile beraber Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundular.

Rektör Can, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasına kademeli olarak taşındığını ve bu sayede oluşabilecek karışıklıkların önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi ve taşınma işleminin ay sonuna kadar tamamlanacağını vurguladı.

Rektör Can, incelemeleri sırasında hastanede görev yapan personel ve hastalarla, hastane hakkındaki izlenimleriyle ilgili sohbet etti. Görevli personeller modern bir hastanede görev yapmaktan memnun olduklarını dile getirirken hastalar ise “Giresun’a yakışır bir hastane olmuş. Çok güzel bir yapı uzun yıllar Giresun halkına hizmet edecektir. Hastanemiz çok güzel olmuş emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

