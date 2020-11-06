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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FİSKOBİRLİK’ten İzmir’e yardım eli

İHA

FİSKOBİRLİK’ten İzmir’e yardım eli

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), İzmir’deki depremzedelere gıda yardımında bulundu.
30 Ekim’de Ege Denizi açıklarında meydana gelen ve 114 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), Giresun Valiliği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Başkanlığı tarafından organize edilen ‘’Giresun’dan İzmir’e Gönül Köprüsü’’ yardım kampanyasına katılarak, depremzedelere gıda yardımında bulundu.
İzmir’deki depremzedelere yardım elini uzatan FİSKOBİRLİK, Giresun Valiliği öncülüğündeki gerçekleştirilen kampanyaya bir tır gıda yardımı ile destekte bulundu. Giresun’da bulunan Entegre Tesislerinden yüklenerek yola çıkan yardımlar, İzmir’deki kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Öncelikle yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dilerim. FİSKOBİRLİK olarak her türlü yardıma ve desteğe hazırız. Depremin ardından kamu kuruluşlarımızla hızlıca irtibat kurduk. Yardıma ve desteğe hazır olduğumuzu bildirdik. Sonrasında ise Giresun Valiliği tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında ilk etapta 1 tır gıda yardımında bulunduk. Önümüzdeki haftalarda ihtiyaca göre yardımlarımızı sürdüreceğiz. Millet olarak el ele vererek bu felaketin de üzerinden geleceğimizden hiç şüphem yok. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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