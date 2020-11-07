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Uzman Diyetisyen Zehra Bora: “Korona virüse karşı C vitamini bolca tüketilmeli”

İHA

Uzman Diyetisyen Zehra Bora: “Korona virüse karşı C vitamini bolca tüketilmeli”

Uzman Diyetisyen Zehra Bora özellikle Korona virüsünden korunmak için C vitamini tüketmek gerektiğini söyledi.
C vitaminin bir çok hastalığa karşı vücut direnci açısından önemli olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Zehra Bora, kansere karşı koruyuculuğu, yaşlanma karşıtı olması ve en önemlisi hastalanınca vücut savunması için aklımıza ilk onun gelmesi gerektiğini söyledi.
Bağışıklık sitemi için oldukça önemli olan C vitaminini hangi besinlerde bulabileceğimizi de anlatan Uzman Diyetisyen Bora, “Turunçgillerden mandalina, portakal, limon ilk akla gelenler olsa da en iyi kaynakları kuşburnu ve kırmızı biber diyebilirim. Şöyle bir liste yapacak olursam en iyi C vitamini kırmızı biber, yeşil dolmalık biber, kuşburnu, portakal, yeşil biber tatlı, mandalina, limon, nar, karnabahar, brokoli olarak sıralayabiliriz. Bağışıklık sisteminin vücuda giren virüsle savaşı sonucunda serbest radikaller oluşmaktadır. İşte tam da bu noktada C vitamini antioksidan özelliği ile bu serbest radikallere karşı savaşmakta. Özellikle hastalıklardan korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek adına protein yağ ve karbonhidrat dağılımlarının yanı sıra C vitamini takviyesi alınması da gerekmektedir” bilgisini verdi.

“Korona virüsten C vitamini ile korunabiliriz”
Korona virüsten korunmak için günlük C vitamini tüketimiyle ilgili de bilgi veren Uzman Diyetisyen Zehra Bora, “C vitaminin günlük alınması gereken miktarı 8090 mg arasındadır. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki (National Institutes of Health) uzmanlar, önerilen C vitamini miktarının 100200 mg'a artırılması gerektiğini düşünmektedir. Hatta kış aylarına girdiğimiz bugünlerde hem gripten hem de koronadan korunmak amaçlı ihtiyacın gebe ve emziren kişilerde 500 mg’a kadar çıkarılabilinir. C vitamini kaynaklarını bir arada almak isterseniz kahvaltınızın yanına bir mandalina koyabilir, ara öğünde bir portakal tüketebilir, salatalarınıza limon sıkabilir, kırmızı biber, yeşil biber gibi sebzeler ekleyebilirsiniz. Günde bir portakal ve bir fincan kuşburnu çayı ile günlük almanız gereken C vitamini miktarını karşılayabilirsiniz” dedi.

“Bağışıklık sistemi zayıf olan daha çok C vitamini tüketmeli”
Cvitaminini en çok kimlerin tüketmesi gerektiği konusunda da bilgi veren Uzman Diyetisyen Zehra Bora, “Sigara ve alkol tüketen, bağışıklığı düşük olan, sık hastalık geçiren ve stres altında çalışan kişilerin, yoğun antrenman yapan sporcuların, özellikle de bu dönemde hamileler ve emziren annelerin C vitamini tüketimini ihmal etmemelerini öneririm. Ayrıca C vitamini bıçak veya herhangi başka bir metal eşya ile temas ettiğinde kolayca okside olabilir. Bu sebeple C vitamini kaynaklarını elimizde bölmek, küçük parçalara ayırmak ve serin, karanlık ortamda muhafaza etmek C vitamini oksidasyonunun önüne geçecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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