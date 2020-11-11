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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı halde bulunan köpek koruma altına alındı

İHA

Yaralı halde bulunan köpek koruma altına alındı

Giresun’un Keşap ilçesinde yaralı halde bulunan köpek, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınarak Giresun Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi.
Keşap İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sabah saat 09.30 sıralarında Keşap ilçesi Tepeköy Köyünde icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesinde yol ortasında yaralı bir halde bulunan köpeğe devriye ekipleri tarafından müdahale edildi. İlk müdahalesi yapılan ve koruma altına alınan yaralı köpek Keşap ilçesinde özel veteriner polikliniğine götürüldü ve arka ayaklarında kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine ileri tetkik ve tedavisi için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

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