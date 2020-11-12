Giresun’da uyuşturucu operasyonu

Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda esrar, sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi.

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Yağlıkuyumcu köyünde ikamet eden D.D. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri D.D.’nin evinde yaptığı aramalarda, 1 adet hassas terazi ile satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu madde ve esrar ile birlikte 12 bin 140 Türk Lirası ele geçirdiler.

Olayla ilgili olarak şüpheli D.D gözaltına alınırken, annesi M.D. ise Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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