Giresun’da 24 bin 597 iş başvurusu yapıldı

Giresun’da 2020 yılı verilerine göre 24 bin 597 kişinin işsiz olduğu belirtildi.

Giresun’da 2020 yılının OcakEkim dönemini kapsayan 10 aylık süre içerisinde İŞKUR’a 11 bin 674'ü kadın, 12 bin 923'ü erkek olmak üzere toplam 24 bin 597 kişinin iş arayan olarak kayıt yaptırdığı bilgisi verildi.

Giresun İŞKUR İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 24 bin 597 kişinin işsiz olarak kayıt yaptırdığı dönem kamu sektöründen 25, özel sektörden 2 bin 954 kişi olmak üzere toplam 2 bin 979 kişilik açık iş ilanı alındı. Bu açık iş ilanlarına istinaden kamuya 23, özel sektöre 2 bin 702 kişi olmak üzere toplam 2 bin 725 kişi işe yerleştirildi. Özel sektöre yönelik iş yerlerinde 117 engelli vatandaşın istihdamı sağlandı. Ayrıca 843 kurs ve program düzenlendi. Bu programlara 2 bin 239 kadın ve bin 756 erkek olmak üzere toplam 3 bin 995 işsiz vatandaş katıldı.

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