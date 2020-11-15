Başkan Şenlikoğlu’ndan balıkçılara barınak müjdesi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Aksu balıkçı barınağını ziyaret ederek, yeni balıkçı barınağının müjdesini verdi. Şenlikoğlu, mevcut barınağın sorunlarının da çözümü için çalışma yapılacağını söyledi.

Balıkçıların barınak sorunlarıyla ilgili açıklamalarını dinleyerek, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Şenlikoğlu, “Mesleğinizin iyi tarafını, zor tarafını, kazancını, sorunlarını, sıkıntılarını iyi biliyorum. Burası benim de mahallem çocukluk ve gençlik yıllarım geçtiği yer. İçinizden biriyim. Bu barınakla ilgili daha önce bazı çalışmalar yapıldı, ancak bunlar yetersiz kaldı. Biz yeni projemizle balıkçıllarımızla ilgili kalıcı çalışmalar yapacağız. Uzuncakum mevkiinde 85 bin metrekarelik bir alana uygulanacak olan Su Ürünleri Merkezi 2021 yılı yatırım programına alındı. İnşallah bu bölgede büyük bir balıkçı barınağı olacak. Bence oradan yer almanızı tavsiye ederim. Burası Giresun’umuzu balıkçılık açısından transfer merkezi haline gelerek, su ürünlerine kolay ulaşım sağlayacak ve bölgeye itibar kazandıracak. Burada bazı sıkıntılarınız var biliyorum. Onlar için de çözüm önerilerinizi dikkate alacağız” dedi.

Balıkçı esnafı ise ziyaretinden dolayı Başkan Şenlikoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız bizi kırmayıp yanımıza geldi. Sorunlarımızı yerinde gördü ve bizi uzun uzun dinledi. Zaten bu bölgeyi çok iyi biliyor. Sorunlarımıza çözüm üreteceğine inanıyoruz” dediler.

Başkan Aytekin Şenlikoğlu, daha sonra belediye ekiplerinin Adatepe mevkiinde yaptığı asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

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