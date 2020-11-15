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Görüntülü muayene dönemi başladı

İHA

Görüntülü muayene dönemi başladı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, Giresun Üniversitesi Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi görüntülü muayene hizmetine başladı.
Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Bulut, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) içerisinde, Covid19 pandemisi kapsamında riskli grupta bulunan kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden görüntülü görüşme ile hekim tarafından muayene olmalarını sağlayan “Görüntülü Muayene Randevusu” hizmeti sunulmaya başladığını söyledi.
Görüntülü nasıl randevu alınacağı konusunda da bilgi veren Başhekim Bulut, “Pandemi sürecinde riskli grupta bulunan vatandaşlarımız MHRS'ye kimlik numaralarıyla giriş yaptığında 'Görüntülü Muayene'ye otomatik olarak yönlendirilir. Çıkan bilgilendirme mesajında 'Tamam'a tıklanır ve randevu alma süreci gerçekleşir. Uygun saat seçilerek görüntülü muayene onaylanır. Muayene saatinde görüntülü muayene başladığında hastamıza SMS mesajı gelir. Gelen mesajdaki linke tıklayarak telefonunuzdan veya kamera mikrofon özelliği taşıyan bilgisayarınızdan görüşmeyi başlatabilirsiniz. Hastanemizde çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında ihtiyaç duyan 018 yaş hastalarımıza ebeveynleri eşliğinde bu hizmeti başlatmış bulunmaktayız. Doluluk oranlarımıza göre randevu saatlerimizi arttırmayı planlamaktayız” bilgisini verdi.

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