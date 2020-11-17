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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylünün köprü çilesi için çalışma başlatılacak

İHA

Köylünün köprü çilesi için çalışma başlatılacak

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Şengül Şahin, Giresun'un Görele ilçesi Karakeş Köyü’nde 20’den fazla hanenin yaşadığı köprü sorununa kısa ve uzun vadede çözüm için çalışma başlatıldığını açıkladı.
Basında yer alan haberlerin ardından köye giderek bir inceleme yapan AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Şengül Şahin, kısa vadede köprünün zarar gören kısmının onarılacağını uzun vadede ise 2021 yılında ise DSİ’nin yatırım programına alınarak yeni bir köprü yapımı için çalışma başlatılacağını söyledi.
Şahin yaptığı açıklamada, “Bahse konu köprü önceki yıllarda vatandaş tarafından yapılmış ve son yağışlarda da köprünün mahalle tarafında kalan bölümündeki yolda dere üzerinde kalan kısımda çökme meydana gelmiş olup konu kaymakamlığımız tarafından ilk müdahale yapılarak DSİ Giresun Şube Müdürlüğüne anında bildirilmiştir. Mahallinde bizzat yaptığımız değerlendirme neticesinde araç geçişi için müsait olmayan köprü ve bir ayağının bağlı olduğu kara bağlantısında en azından şimdilik yaya geçişi güvenliğini sağlamak amaçlı DSİ Şube Müdürlüğü tarafından gerekli tahkimatın yapılması için görüşmeler yapılmıştır. Köprünün yeniden yapılması ile ilgili talep ilgili kuruma iletilmiş olup 2021 yılında imkanlar ölçüsünde gereğinin yapılmaya çalışılacağı tarafımıza bildirilmiş aynı zamanda Kaymakamlığımız tarafından başlatılan resmi talep süreci de işlemektedir” dedi.

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