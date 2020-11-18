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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor

İHA

Giresun’da tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor

Giresun’da ruam hastalığına karşı mücadele kapsamında tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınma süreci başlatıldı. Kayıt işlemleri 31 Aralık tarihine kadar tamamlanacak.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ‘Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği’ kapsamında her yaştan at, eşek ve katır türü tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınıyor. At ve katır türü hayvanların öncelikle yönetmelik kapsamında alerjik reaksiyon esaslı mallein testi uygulanacak ve sonucu negatif çıkan hayvanlara mikroçip uygulanarak ‘Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi’ düzenlenecek. Eşek türü hayvanlarda ise sağlık kontrolü yapılacak ve sağlıklı olanlara mikroçip uygulanarak kimlik belgesi düzenlenecek.
Kimlik belgesi düzenlenen her hayvan Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) içerisinde yer alan TÜRKVET modülüne kayıt ediliyor. TÜRKVET’te kaydı olmayan tek tırnaklı hayvanlara ise sevk raporu tanzim edilmemekte ve kimliklendirilmemiş hayvanların nakil esnasında yakalanması halinde ise idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması için belirlenen süre ise 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sona erecek. Bu tarihten sonra sadece 12 aylık yaşa kadar olan hayvanların cezasız olarak kimliklendirilmesi ne müsaade edilecek.
At, eşek ve katır türü hayvan yetiştiricilerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar merkezde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

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