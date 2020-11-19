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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: “Fındık fiyatlarında istikrar sağlanmalıdır”

İHA

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: “Fındık fiyatlarında istikrar sağlanmalıdır”

Fındık fiyatlarında düşüş devam ediyor. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta oluşan tekelci zihniyetin piyasaya müdahale ederek üreticinin sırtından para kazandığını belirtti.
Serbest piyasada fındık fiyatları 23 lira 75 kuruşa kadar düştü. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık fiyatında oluşan istikrarsızlığın üreticinin aleyhinde olduğunu vurguladı. Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasada olmasına rağmen son yıllarda fındık piyasasında oluşan tekelci zihniyetin piyasayı kontrol altında tutmaya devam ettiğini ifade etti.
Karan, “Bu yıl hasat öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TMO’nun fındık alım fiyatı ve devamında serbest piyasada yükselişe geçen fındık fiyatına yine tekelci zihniyet müdahale ederek, ürecinin sevincini kursağında bıraktı. Serbest piyasada 27 liraya kadar çıkan Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 23 lira 75 kuruşa kadar düştü. Buda kilogramda üreticinin cebinden 3 lira 25 kuruş çalmaktır. Bir ay öncesine kadar 27 liradan alıcı bulan fındık ne oldu da 3 lira birden geri geldi. Yapılmak istenilen açık ve net olarak her zamanki gibi ülkemizin tarımsal alanda en fazla döviz girdisi sağlayan ürünleri arasında yer alan fındığı üreticimizin elinden ucuza almak ve üreticinin sırtından daha fazla para kazanmaktır” dedi.
“Fındık fiyatında istikrar olmazda olmazdır”
Türkiye’nin dünya fındık üretimi ve ihracatında lider olmasına rağmen fiyat istikrarının sağlanamadığına dikkat çeken Karan, “TMO her kadar müdahil alım yaparak, bir taban fiyat belirlemesine rağmen fındık fiyatındaki inişliçıkışlı seyir üreticinin lehine değil, aleyhine işlemektedir. Fındık fiyatının birden yükselip birden düşmesinden kazanan hiçbir zaman üretici olmamıştır, olmayacaktır da. Bu sezon 22 ila 22.5 liradan alım kampanyasını başlatan TMO’ya serbest piyasada fiyatların yüksek seyretmesinde dolayı çokta iş düşmedi. Ürününü paraya çevirmek isteyen üreciler haklı olarak serbest piyasayı tercih etti. Ancak geçtiğimiz ay TMO’nun 31 Aralık itibariyle alım kampanyasını sonlandıracağını duyurması tekelcileri harekete geçirdi. TMO üreticinin elinde fındık kalmayana kadar kesinlikle ve kesinlikle piyasadaki yerini korumalıdır. Fındık fiyatının istikrarlı seyri için bu önemlidir. Şu anda fındık alım satım piyasası kilitlenmiş durumdadır. Üretici kadar sermayesini fındığa bağlayan manav ve tüccarda da fındık fiyatındaki istikrarsız seyirden mağdurdur. Tekelci zihniyet fiyatları aşağıya çekerek üretici ve kendiden olmayan manavları köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bu oyunu üretici ve manavlar tek başına bozamaz. Artık ülkemizdeki fındık tekelciliğine son verilmelidir. Fındıkta zirve yapan tekele karşı etkin denetim ve kontrol yapılarak, yerli fındık sanayi ve ihracatçılarımız korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

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