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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor'da hedef Karadeniz derbisini kazanmak

DHA

Giresunspor'da hedef Karadeniz derbisini kazanmak


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) TFF 1´inci Lig ekibi Giresunspor´da teknik direktör Hakan Keleş, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Yılport Samsunspor karşılaşması için, "Bizim için her maç olduğu gibi Samsunspor maçı da çok önemli. Biz bu maça 6 puanlık bir maç olarak bakıyoruz" dedi.
Hakan Keleş, yaptığı açıklamada, geride kalan 9 haftada 14 puan toplayarak ligdeki hedeflerine ulaşmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, iyi bir kadroya sahip olduklarını ve bu kadronun kendilerini hedeflerine ulaştıracağından emin olduğunu söyledi. İlk yarıyı iyi bir puanla kapatmayı hedeflediklerini dile getiren Keleş, "Ligde bir üst lige çıkmak için mücadele ediyoruz. Bizim için her maç çok önemli. Önümüzdeki süreci maç maç değerlendiriyoruz, gerekli tüm analizlerimizi yaparak maç performanslarımızı değerlendiriyoruz. İlk yarıdaki performansımız neticesinde iyi bir puan toplarsak sonuca da ulaşacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"21 GÜNDE 7 MAÇ ADİL DEĞİL"
Yeşil beyazlıların teknik patronu Keleş, TFF´nin açıkladığı maç programında adil olmayan bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Federasyonun açıkladığı maç programı ile ilgili adaletsiz bir durum ile karşı karşıya kaldık. Önümüzde 21 güne sığdırılmış toplam yedi maçımız var. Evet içinde bulunduğumuz zorlu dönemden dolayı her kesimde olduğu gibi futbolda da bazı sıkıntılar olabiliyor ancak bu kadar kısa bir zaman içerisinde bu denli yoğun bir programı neden yaptılar anlayamıyoruz. Pandemi nedeniyle ertelenen bir maçımız olmuştu, bunu da bu süre içerisine dahil ettiler. En azından bu maçı ileri bir tarihe atmış olsalardı bizim için de çok iyi olurdu. Buradaki yaklaşımı adil bulmuyorum. Tüm bu yoğun programa rağmen Giresunspor olarak biz iyi bir takım kurduk. Geniş bir kadromuz var. Kupada da mücadelemize devam ediyoruz, inşallah hedefimize ulaşacağız."
"GALİBİYETİMİZİ TARAFTARA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"
TFF 1´inci Lig´in 10´uncu haftasında kendi sahalarında oynayacakları Samsunspor maçına kazanmak için çıkacaklarını kaydeden Keleş, "Bizim için her maç olduğu gibi Samsunspor maçı da çok önemli. Rakibimizin Süper Lig yolunda ciddi bir takım olduğunu biliyoruz. Biz bu maça 6 puanlık bir maç olarak bakıyoruz. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılıp bu galibiyeti de taraftarlarımıza ve bizi sevenlere armağan etmek istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-11-19 15:48:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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