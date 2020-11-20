AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Korona virüse yakalandı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından Covid19 testinin pozitif çıktığını paylaştı.
Milletvekili Öztürk, yaptığı paylaşımda, “Covid19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda tedavim evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi diliyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 10 Kasım günü de AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Covid19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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