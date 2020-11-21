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Bir ay bayatlamayan Çavuşlu ekmeği tescillendi Adını Giresun'un Görele ilçesinin Çavuşlu beldesinden alan uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ''Çavuşlu ekmeği' coğrafi işaret tescilini aldı

İHA

Bir ay bayatlamayan Çavuşlu ekmeği tescillendi Adını Giresun'un Görele ilçesinin Çavuşlu beldesinden alan uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ''Çavuşlu ekmeği' coğrafi işaret tescilini aldı

Adını Giresun'un Görele ilçesi'nin Çavuşlu beldesinden alan uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ''Çavuşlu ekmeği'' coğrafi işaret tescilini aldı.
Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yolculuk yapanlar tarafından büyük şehirlere gidenlerin yanlarında hediyelik olarak götürdüğü Çavuşlu ekmeği, ekşi mayadan üretilmesi dolayısıyla bayatlamıyor. Bir aya yakın süre aynı tazelikte tüketilebilen ve lezzetiyle de diğer ekmeklerden farklı olan bu ekmek, özellikle Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yolculuk yapanlardan talep görüyor.

“Ekmeğin yapımı da namı da Çavuşlu’da olacak”
Bugüne kadar ekmeği Çavuşlu yapsa da namını başka illerin aldığını ifade eden Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, artık namını da, ekmeği de Çavuşlu Beldesi’nin yapacağını söyledi.
Görele Belediye Başkanı Erener, “Görele Belediyesi olarak 2018 yılında Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de destekleriyle Çavuşlu ekmeğine coğrafi işaret tescili almak için müracaat ettik. Çavuşlu ekmeğinin pişirilmesinden, kullanılan ununa, suyuna kadar kendisine has özelliğinden dolayı ayrı bir lezzete sahip olduğunu anlatan dosyamızı hazırladık ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurduk. Yaklaşık iki yılı aşkın süredir takibini gerçekleştirdik. Bugün ise Coğrafi İşaret Tescili kabul edilmiş oldu. Bugüne kadar ekmeği Çavuşlu’da ürettik ama namını başka il ve ilçeler aldı diye üzülüyorduk artık ekmeği de namını da tescillemiş olduk. Bundan sonra hak ettiği değeri de kazanacaktır” dedi.

Bayatlamayan ekmeğinin farkı mayasında
Çavuşlu ekmeğinin sırrının ekşi mayasında olduğunu anlatan ekmek ustası Can Tahmaz ise, “Eski dönemlerde Karadenizliler'in yaylalara çıkışı bir hafta sürüyordu. Yöre halkı patika yollardaki bu yolculukta aç kalmamak için doyurucu bir ekmeğe ihtiyaç duyuldu. İşte o yıllardan, bu günlere değişmeyen ekşi maya hala kullanılıyor. Fırının ateşi de ekmeğin hamuruna koyulan ekşi maya kadar önemli. Çavuşlu ekmeği kızıl ağaçla ısıtılan taş fırınlarda bir saat pişiriliyor. Bugün Çavuşlu ekmeğine benzer ekmekler yapılıyor ama asla lezzeti aynı olduğunu söyleyemeyiz. Çavuşlu ekmeğinin farkı, ekşi mayasından, suyundan, unundan ve fırın ateşinden kaynaklı farklılıkları vardır. Bu ekmeğimiz bir, iki hafta bayatlamaz, hatta uygun koşullarda muhafaza edilirse bir ay boyunca küflenmez, bayatlamaz kendini muhafaza eder ve yenilir” bilgisini verdi.

“Çavuşlu ekmeğine katma değer katacak”
Çavuşlu ekmeğinin belde ekonomisi için önemini anlatan Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Tuzcu da "Beldemizde 10 tane fırınımız var. Bu fırınlarda üç vardiyadan 100’e yakın kişi çalışıyor. Küçük bir beldede bu kadar fırında bu istihdam oldukça önemli. Beldemiz nüfusunun ekmek ihtiyacını bir fırın karşılayabilirken, 10 tane fırında üretilen ekmeklerin tamamı yoldan geçenlere satılıyor. Buradaki ekmekleri, otobüslerle veya özel araçlarıyla yolculuk edenler gerek ihtiyaç gerekse hediye olarak alıyor. Türkiye’nin dört bir tarafına Çavuşlu ekmeği gönderiyoruz. Görele Belediyesi’nin katkılarıyla alınan coğrafi işaret tescil belgesi ekmeğimize bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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