Giresunspor - Yılport Samsunspor: 0-0



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - STAT: Giresun Atatürk Stadı

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Murat Altan (xx), Mehmet Akıncık (xx)

GİRESUNSPOR: Tolgahan (xx), Hayrullah (xx), Diarra (xxx), Sadi (xxx), Hüsamettin (xx), Mehmet (xxx), Nalepa (xx) (Dk. 88 Erol Can), Sergio Junior (xx), Caner Hüseyin (xx), Eren (x) (Dk. 75 Uzodimma x), Balde (xx) (Dk. 84 Milinkovic)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx), Caner (xx), Veli (xxx), Erkam (xx), Kerem Can (xx), Ferhat (xx), Gökhan (xx) (Dk. 81 Kubilay), Guido Koçer (xx) (Dk. 81 Ahmethan), Burak (x) (Dk. 67 Gyasi x), Savicevic (x) (Dk. 67 Buğra x), Nadir (x)

SARI KARTLAR: Hayrullah, Sadi, Uzodimma (Giresunspor)Caner, Ferhat (Yılport Samsunspor)TFF 1´inci Lig'in 10´uncu haftasında Giresun´da oynanan maçta Giresunspor ile Yılport Samsunspor golsüz berabere kaldı.

10´uncu dakikada Hayrullah´ın ortasında defans topu kornere gönderdi. Kullanılan korneri yine Samsunspor defansı uzaklaştırdı. Yeşil beyazlı ekip oyuncuları bir kez daha ortaladı. Topu yine defans uzakştırdı. Bu esna yeşil beyazlı oyuncuların penaltı itirazı sonuç vermedi.

25´inci dakikada Nalepa´nın ceza sahası içine yaptığı ara pasa hareketlenen Balde´nin şutunu kaleci Nurullah kurtardı.

30´uncu dakikada Mehmet´in hatalı pasını alan Gökhan´ın şutu üstten auta gitti.

33´üncü dakikada Guido´nun yaptığı ortaya yine Gökhan vurdu, top yandan auta gitti.

54´üncü dakikada Eren´in kafa pasını alan Balde bekletmeden uzak köşeye gönderdi, ancak kaleci iki hamlede müdahale etti.

73´üncü dakikada Samsunspor´un kullandığı serbest atışta Veli´nin kafa vuruşu kaleci Tolgahan´da kaldı.

90+4´üncü dakikada Gyasi´nin aşırtma vuruşu üst filelerde kaldı.

Maçta iki takım da skoru değiştirecek golü bulamayınca maç 0-0 sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2020-11-21 21:14:14



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